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"Відкинули окупантів": генерал розкрив про успішне просування ЗСУ на фронті

Юлія Куришко
29 серпня 2023, 19:36 оновлено 29 серпня, 19:56
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Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку, повідомив Тарнавський.
'Відкинули окупантів': генерал розкрив про успішне просування ЗСУ на фронті
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

Командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, контрнаступ українських військ на Таврійському напрямку продовжується.

У своєму Telegram-каналі Тарнавський повідомив, що українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку. Сили оборони ліквідували 327 окупантів, з них 91 - безповоротні втрати, 235 - поранені, ще одного окупанта ЗСУ взяли у полон.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо", - написав генерал.

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Також воїни знищили 34 одиниці ворожої техніки: 4 танки, 8 ББМ та РСЗВ, 3 артилерійські системи та міномети, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони знищили два склади з боєприпасами та три пукнта управління загарбників. Варто зазначити, що Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Запорізької області до Авдіївки, що на Донеччині.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні. Окупанти РФ кидають позиції та відступають, а ЗСУ закріплюються на нових рубежах і будують додаткові укріплення, розповіла Наталія Гуменюк.

Українські військові пішли вперед і закріплюються на двох напрямках. Підрозділи Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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