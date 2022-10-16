"Ворог буде сипатись": у Міноборони розкрили співвідношення втрат ЗСУ та окупантів

Ганна Маляр розповіла про втрати ЗСУ та армії РФ / ипм.огд.иа/Минобороны України

Про втрати української армії у війні з російськими окупантами розповіла заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, співвідношення втрат українських захисників і російських окупантів становить близько 1 до 6,5. Такі цифри вона навела у своїй публікації в Facebook з посиланням на командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

За словами генерал-майора, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатися", розповіла заступник міністра оборони.

Український воєначальник переконаний, що окупанти вже в досить складній ситуації на півдні, але розслаблятися ще не час, повідомила Маляр.

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць і вичавлювати російську армію з нашої землі", - додала Маляр.

/ Facebook А. Маляр

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.

За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

До того повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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