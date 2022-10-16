Армія України до кінця жовтня або увійде до Херсона, або звільнить місто - Жданов

Війська РФ не зможуть довго утримувати Херсон, ЗСУ до кінця місяця можуть зайти до міста - Жданов / Колаж Суспільне, Главред

Окупаційні війська Росії будуть до останнього триматимуться в захопленому Херсоні і втечуть з міста тільки під тиском ЗСУ. Наразі росіяни намагаються налагодити постачання свого угруповання на правобережжі Херсонської області. Однак довго така ситуація не протримається. До кінця місяця українська армія або увійде до Херсону, або звільнить його. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що російській армії в Кремлі дали жорсткий наказ утримувати окупований Херсон будь-якою ціною. Загарбники втечуть з міста, якщо ЗСУ вдасться зламати їх оборону, і вона посиплеться.

"Якщо ми зламаємо опір, то оборона там може обрушитися і вони будуть тікати", - зазначив Жданов.

Як стверджує експерт, фронт в окупованій Херсонській області може впасти. Однак зараз росіяни утримують своє угруповання там і чинять серйозний опір, намагаючись його забезпечити.

"Вони зараз намагаються максимально налагодити постачання цього угруповання", - зазначив Жданов.

Також він розповів, що росіяни накидали через шлюз на Каховській ГЕС, де українські військові зламали міст, три одноколійних легких містка.

"І по цих мостах йде забезпечення угруповання військ. Тому вони намагаються утримувати цей берег", - пояснив військовий експерт.

Олег Жданов підкреслив, що всі заходи, які вживають окупанти, вони не зможуть реалізовувати довгий час. Тому, можливо, до кінця місяця ЗСУ можуть або увійти до Херсону, або звільнити місто.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ окупованого Херсона вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклику колаборантів до окупантів РФ щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Він не виключає сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Але Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін відчуває марні надії щодо діяльності свого угруповання у Херсоні. Коли Путін вважає, що війська РФ битимуться за місто, окупанти мародерствують і готуються до втечі.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили нові населені пункти на Херсонщині

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