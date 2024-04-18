ЗСУ завдали неочікуваних втрат РФ: Генштаб показав відео удару по аеродрому в Джанкої

У ніч проти 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було знищено або критично пошкоджено декілька об'єктів Росії. У Генштабі ЗСУ опублікували відео початку атаки по аеродрому у місті Джанкой.
За даними українських військових, у ворога "відмінусовано" 4 пускові установки С-400. Також вдалося вразити пункт управління засобами протиповітряної оборони, 3 радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Генштаб також зауважив, що кількість уражених літальних апаратів і особового складу ворога залишається невідомою, оскільки Росія ретельно приховує ці дані.
"Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів відчутно понизився. Далі буде..." - пообіцяли у відомстві.
Успішні операції ГУР
На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.
У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.
8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.
Атака по Джанкою 17 квітня - наслідки удару
Нагадаємо, у ніч на 17 квітня в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Також виникла пожежа в районі аеродрому, де дислокується російський вертолітний полк 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Атаку здійнили балістичними ракетами.
Також аналітик Defense Express Іван Киричевський ствердужує, що Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому у Джанкої. Проте офіційне підтвердження від Генштабу відсутнє.
Як повідомляв Главред, ГУР опублікувало повний список знищених військових цілей Росії, які були уражені у Джанкої. Серед знищених або пошкоджених об'єктів були 4 пускові установки С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління ППО та система спостереження "Фундамент-М".
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