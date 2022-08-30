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ЗСУ накрили вогнем позиції окупантів на Півдні: знищено 82 загарбника і дуже багато техніки ворога

30 серпня 2022, 06:41

Захисники України вразили 13 пунктів управління російських окупантів, знищили три склади боєприпасів та переправу через Дніпро.

ВСУ
ЗСУ на Півдні знищили 3 склади, переправу через Дніпро та багато живої сили і техніки ворога / Фото УНІАН

Захисники України 29 серпня завдали ударів по російських окупантах на Півдні. Знищено три склади боєприпасів, переправу через Дніпро та багато живої сили й техніки ворога.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, ЗСУ за допомогою артилерії вразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Крім того, шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу українські військові атакували позиції ППО противника.

Ракетно-артилерійські підрозділи збільшили втрати РФ за добу до 82 солдатів і 30 одиниць техніки, зокрема знищено:

  • зенітно-ракетна система С-300;
  • 2 танки Т-72;
  • 11 гаубиць "Мста-Б";
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Град" і "Ураган";
  • важка вогнеметна система "Солнцепек";
  • самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";
  • 120 мм мобільний міномет;
  • самохідні гаубиці "Акація" і "Мста-С";
  • протитанкова керована ракета;
  • 6 одиниць броньованої техніки.

Крім цього, Збройні Сили України знищили склади боєприпасів окупантів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

"Переправа, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищена", - додали військові.

Масштабний наступ ЗСУ на Півдні

Українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ проводитимуть сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

Збройні Сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації два села біля Херсона і два - біля Високопілля. Як повідомляє видання CNN з посиланням на джерело серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.

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