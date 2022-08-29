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Наступ на півдні: в ЗСУ розповіли, що допомогло прорвати оборону окупантів

29 серпня 2022, 21:12

Першу лінію оборони окупантів воїни ЗСУ прорвали тоді, коли російське командування поставило наперед емоційно виснажених військових.

Украинские военные, ВСУ
У ЗСУ розповіли, що допомогло прорвати оборону окупантів на півдні/ Генштаб ЗСУ

Російські загарбники уже тривалий час перебували на півдні під вогневим контролем Збройних сил України. Воїни ЗСУ не тільки "коригували" запаси зброї окупантів та їхню логістику, а ще й виснажували їх морально.

Тому, коли російське командування поставило наперед емоційно виснажені підрозділи, українським військовим вдалося успішно прорвати першу лінію оборони загарбників. Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі ТСН, відповідаючи на запитання, що допомогло ЗСУ прорвати лінію оборони ворога на півдні.

"Коли вони виставили попереду ті підрозділи, які були найбільш морально виснажені, наші війська змогли їх прорвати", – сказала Гуменюк.

Інформацію про наступ ЗСУ не можна розголошувати

У той же час вона зазначила, що українські воїни продовжують свою роботу на південному напрямку. Гуменюк наголосила, що наступ на ворога на півдні буде довгим і непростим, а дії наших ЗСУ "люблять тишу", і зараз не можна про них відкрито розповідати.

За її словами, інформацію про початок наступу повідомили, щоб підтримати і повернути надію людям, які зараз живуть під російською окупацією. Проте подробиці наступу розголошувати не можна.

"Але просимо розуміння, що на цьому треба і обмежитися. Навіть радісні новини треба вживати обмеженими дозами, для того, щоб радість була повноцінною", – наголосила Гуменюк.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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