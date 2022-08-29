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Як контрнаступ ЗСУ вплинув на боєздатність росіян: відповідь Білого дому

29 серпня 2022, 23:28

Росіяни були змушені стягувати ресурси зі сходу через повідомлення про те, що українці можуть перейти в наступ на півдні.

Білий дім
У Білому домі оцінили ситуацію на Херсонщині / WhiteHouse.gov

Росіяни змушені були терміново перекидати своїх солдатів та військову техніку на південь нашої країни через загрозу контрнаступу українських військових. Це дуже послабило військові можливості ворога, йдеться в заяві координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі,

"Росіяни були змушені стягувати ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть перейти в наступ на півдні. І тому їм довелося скоротити деякі підрозділи в певних районах на Донбасі, аби відповісти на те, що, на їхню думку, було загрозою контрнаступу", - заявив Кірбі під час своєї заяви, яку наводить видання СNN.

За словами американського чиновника, у РФ зараз серйозні проблеми з резервами.

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Військове керівництво намагається посилити вербування і змушує своїх призовників і контрактників служити довше встановленого раніше строку. Водночас повідомлення про потенційний контрнаступ ЗСУ "посилюють проблему".

За словами Кірбі, перехід в контрнаступ для українців не є чимось абсолютно новим. Однак він відмовився будь-яким чином коментувати контрнаступ українських військових, який почався сьогодні в Херсонській області.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті Сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

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