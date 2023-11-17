Президент України відреагував на боротьбу Сил оборони України за південь.

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Зеленський відреагував на просування ЗСУ на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, телеграм Володимира Зеленського

Сьогодні, 17 листопада, голова держави Володимир Зеленський відреагував на просування ВСУ на лівобережжі Дніпра.

Президент опублікував фото переправи через річку і подякував бійцям:

Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух вперед! Слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу і справедливість! відео дня

Зеленський відреагував на просування ЗСУ / скріншот телеграм Володимира Зеленського

Також про переправу на Лівобережжя Херсонщини висловився представник ГУ розвідки Міноборони України Євген Єрін. Він повідомив, що на тлі успішного просування ЗСУ та закріплення на кількох плацдармах противник може здійснювати певні маневри.

Єрін вважає, що зараз цілком можливе перегрупування ворога на східній стороні Херсонської області. Крім іншого, окупанти, швидше за все, готувалися до даного сценарію і збудували багатоешалоновану систему оборони.

У Генштабі при цьому розповіли, що з початку проведення ЗСУ зазначених бойових завдань, окупанти втратили багато техніки, серед якої і танки, і артсистеми, і міномети, також 1216 солдатів загиблими і 2217 пораненими.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, підрозділи морської піхоти збройних сил України зуміли закріпитися на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. Українські захисники захопили вже кілька плацдармів Лівобережжя, йдеться в повідомленні в Facebook морської піхоти України. Як повідомляють українські морпіхи, вони зуміли провести серію "успішних дій" на Лівому березі Дніпра.

У Генштабі стверджують, що головним завданням ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів на правому березі Херсонщини.

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