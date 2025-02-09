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РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога

Олексій Тесля
9 лютого 2025, 21:32
486
ЗСУ активно готуються до оборонних дій на новому рубежі.
РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога
ЗСУ дають відсіч окупантам / колаж: Главред, фото: ОС ЗСУ, 128 ОГШБр

Головне:

  • Наступним оборонним вузлом ЗСУ може стати Костянтинівка
  • ЗСУ активно готуються до оборонних дій

У разі захоплення російськими окупантами міста Часів Яр Донецької області, ворог може продовжити просування, заявив представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Якщо росіяни зможуть окупувати Часів Яр, наступним оборонним вузлом ЗСУ стане місто Костянтинівка, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Зараз активно готуємося до оборонних дій, якщо буде наступ саме на Костянтинівку. Створюються фортифікаційні споруди, залучимо всі можливі ресурси і техніку", - заявив спікер ОСВГ "Луганськ".

Водночас він уточнив, що окупанти РФ на 97% збільшили кількість штурмів. Країна-агресор щодня втрачає на цьому напрямку від 50 до 100 солдатів, але не зупиняється.

"Наше завдання сьогодні - максимально відтягнути і не дати реалізувати політичні та військові завдання противника із захоплення цього міста, - додав Запорожець.

РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога
/ Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку. Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Що відомо про місто Костянтинівка?

Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області.

Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

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