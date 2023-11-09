Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ

Зеленський поділився про перемогу над окупантами й назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна.

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Зеленський розповів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: ОПУ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 37 окрема бригада морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський виступив через відеозв'язок на конференції Reuters Next. Під час якої вперше заговорив про українські втрати та заявив, як може закінчитись повномасштабне вторгнення в Україні.

"Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше", - заявив Зеленський, передає ОПУ.

Президент України наголосив, що Росія у декілька разів більша за Україну як територіально, так і за кількістю населення, однак лише за 8 листопада ЗСУ ліквідували 1080 російських солдат.

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"Станом на 9 листопада втрати окупантів у війні проти України становлять близько 308 720 бійців загиблими та пораненими. Нагадаємо, що Володимир Путін часткову могілізацію на Росії запровадив ще від 21 вересня 2022 року. Згодом міністр мінубивств Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відрядженням у, так звану, зону "СВО". А Держдума РФ дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини, оті, так звані, загони "Шторм-Z". Свої втрати Росія не визнає, а за загиблих бійців родинам дарують шубки", - заявив Зеленський.

Водночас він поділився про перемогу над окупантами й назвав єдиний спосіб у який може закінчитися війна.

"Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну", - наголосив президент України.

Нагадаємо, що Зеленський емоційно відреагував на рішення ЄК щодо України. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства України в Євросоюзі. У грудні ми очікується політичне рішення від Європейської Ради.

У Зеленського повідомили про головний намір Кремля. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував наміри Росії почати мирні переговори з Україною. За його словами, це означатиме капітуляцію.

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