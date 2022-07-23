ЗСУ потужним ударом "денацифікували" загін Сахалінського ОМОНу: відразу 12 убитих

ЗСУ війська РФ / Колаж УНІАН, Reuters

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, як нещодавно захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу в Луганській області.

За його словами, окупанти тільки заїхали на ротацію, як отримали купу вбитих і поранених.

Анатолій Штефан зазначив, що 12 окупантів одразу офіційно "денацифікувалися".

"Нещодавно воїни ЗС України відправили подарунок загону Сахалінського ОМОНу в р-ні м. Лисичанськ, який тільки заїхав на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, весь інший склад загону важко поранені", - розповів Штефан.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Військовий експерт Петро Черник раніше заявив, що ефективні удари армії України по складах окупантів РФ ускладнюють запуск їхніх планів. Але обстановка як і раніше залишається непростою. Згідно з прогнозом експерта, загарбникам знадобиться кілька днів на відновлення логістики, після чого почнеться нова хвиля битви за Донбас.

У британській розвідці вважають, що армія Росії націлилися на отримання контролю над трасою Е40, що з'єднує Донецьк з Харковом. Уздовж осі головної дороги окупанти ведуть обстріли із захопленого Ізюму Харківської області. Росіяни очікують, що контроль над дорогою забезпечить їм перевагу в подальшому просуванні в Донецькій області.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ з ракетними системами залпового вогню HIMARS захопили ініціативу на полі бою. Українські війська успішно б'ють по логістиці та системі військового управління російських окупантів. Наступ Росії призупинено по всіх напрямках, в тому числі, і на Донбасі.

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