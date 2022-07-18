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Осколок прошив стегно: на Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика від обстрілу

18 липня 2022, 08:58

За словами дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, крім дівчинки ще 15 дітей отримали осколкові поранення різної тяжкості під час обстрілу пляжу.

Вибух, дівчинка
На Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика обстріли / Ryan Booth / flickr.com / Save Ukraine

Поблизу від міста Часів Яр (Донецька область) російські окупанти обстріляли пляж, на якому відпочивали місцеві жителі ‒ багато з дітьми. Коли прогримів вибух, 14-річна дівчинка Аня закрила собою молодшого 10-річного брата Єгора, на своїй сторінці в Facebook написав дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Осколок російського снаряда потрапив дівчинці в стегно. Волонтери організації Save Ukraine евакуювали Аню з мамою в лікарню в Покровську. І взяли сім'ю під опіку до повного одужання і відновлення дівчинки.

"Під час свого відрядження до Львова я мав можливість особисто познайомитися з Анею і підтримати її: зустрів сім'ю на вокзалі, ми разом з Анею і її мамою їздили на планові огляди, перев'язки та консультації з реабілітації. Тому, я впевнений, у Ані все буде добре!"- написав Кулеба.читайте такожКількість загиблих збільшується: у Часовому Яру з-під завалів витягли вже 45 тіл

Удар РФ по Україні

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з ураганів обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети потрапили в 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновані два під'їзди.

Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, у тому числі і 9-річна дитина.

Станом на 15: 00 12 липня на місці події були виявлено тіла 38 загиблих, врятовано з-під завалів 9 осіб.

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Автор: Єгор Бунін
Микола Кулеба новини Донбасу війна Росії та України
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