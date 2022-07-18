Осколок прошив стегно: на Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика від обстрілу

За словами дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, крім дівчинки ще 15 дітей отримали осколкові поранення різної тяжкості під час обстрілу пляжу.
Поблизу від міста Часів Яр (Донецька область) російські окупанти обстріляли пляж, на якому відпочивали місцеві жителі ‒ багато з дітьми. Коли прогримів вибух, 14-річна дівчинка Аня закрила собою молодшого 10-річного брата Єгора, на своїй сторінці в Facebook написав дитячий омбудсмен Микола Кулеба.
Осколок російського снаряда потрапив дівчинці в стегно. Волонтери організації Save Ukraine евакуювали Аню з мамою в лікарню в Покровську. І взяли сім'ю під опіку до повного одужання і відновлення дівчинки.
"Під час свого відрядження до Львова я мав можливість особисто познайомитися з Анею і підтримати її: зустрів сім'ю на вокзалі, ми разом з Анею і її мамою їздили на планові огляди, перев'язки та консультації з реабілітації. Тому, я впевнений, у Ані все буде добре!"- написав Кулеба.читайте такожКількість загиблих збільшується: у Часовому Яру з-під завалів витягли вже 45 тіл
Удар РФ по Україні
Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з ураганів обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети потрапили в 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновані два під'їзди.
Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, у тому числі і 9-річна дитина.
Станом на 15: 00 12 липня на місці події були виявлено тіла 38 загиблих, врятовано з-під завалів 9 осіб.
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