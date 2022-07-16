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Штурм РФ нарвався на потужну відповідь: на Донбасі ЗСУ змусили окупантів відступити

16 липня 2022, 18:58

Спроба захоплення окупантами РФ Вуглегірської ТЕС закінчилася провалом.

українські військові, ЗСУ
ЗСУ вдарили по окупантам РФ на Донбасі/ Генштаб ЗСУ, Reuters

На Слов'янський і Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ і Бахмут, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як йдеться в опублікованому в Facebook зведенні, ворог продовжує використовувати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Підкреслюється, що наступальними і штурмовими діями ворог намагався поліпшити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я і встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіху не має - українські воїни змусили противника відійти.

Разом з тим на Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування підрозділів з метою подальшого просування в напрямках населених пунктів Барвінкове та Слов'янськ.

Агресор здійснив обстріли зі ствольної і реактивної артилерії, танків і мінометів в районах ряду населених пунктів Харківської області.

На Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам'янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір'я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

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Раніше повідомлялося про те, що Україна отримає від західних партнерів снаряди для РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Як заявив Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times, цей процес є поетапним.

"Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їх зброю і точно потрапляти в цілі, і отримуємо більше зброї, та ще з більш довгим радіусом дії", - зазначив міністр.

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