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Потужний удар по ворогу на півдні: ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом з технікою

Олексій Тесля
21 вересня 2023, 19:52 оновлено 21 вересня, 19:58
Українські захисники відбили атаки противника в районі Роботиного і завдали ворогові значних втрат.
ВСУ
ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Глава прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Запорізькому напрямку.

Резерви військ РФ, які страждають від контрбатарейної боротьби, не такі вже й потужні, підкреслила вона в ефірі телеканалу"Еспресо".

Представник Сил оборони півдня України зазначила, що особливо важка ситуація для окупантів в районі Токмака. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені.

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"Внаслідок того, що з нашого боку страждають від контрбатарейної боротьби, резерви не такі вже потужні", — заявила вона.

Гуменюк додала, що посилити інші напрямки для окупантів вже є проблемою. Вони намагаються налагоджувати поставки резервів з Криму.

Подробиці боїв на півдні

У свою чергу спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив в ефірі інформаційного марафону про те, що на Мелітопольському напрямку триває наступ ЗСУ.

Він зазначив, що у загарбників є значні втрати в живій силі і техніці. Українські захисники відбили атаки противника в районі Роботиного і завдали ворогові значних втрат.

За словами спікера, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали за добу 930 вогневих завдань. За добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 257 осіб. Двоє загарбників були взяті в полон.

Крім того, ЗСУ знищили 39 одиниць ворожої техніки. А саме 13 автомобілів, 13 БПЛА, 6 артилерійських систем, 3 ББМ, 2 одиниці дорогої спеціальної техніки, один танк і один РСЗВ. Також завдяки нашим воїнам у повітря злетіли 2 ворожих склади боєприпасів.

Раніше повідомлялося про те, що "Гвардія наступу" прорвала оборону РФ на півдні і захопила нові рубежі. На Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія". Учасники наради узгодили послідовність кроків з урахуванням змін оперативної обстановки на фронті.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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Токмак війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Наталія Гуменюк
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