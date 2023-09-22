ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Работіно - ISW

Українські танки та інша бронетехніка діє південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу в Запорізькій області.

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Українська бронетехніка просунулася південніше російських протитанкових ровів - ISW / колаж Главред, фото УНІАН і 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські танки та інша бронетехніка діє вже південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу, який в даний час прориває українська армія в Запорізькій області. Про це повідомляється в черговому звіті Інституті вивчення війни (ISW).

На свіжих кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що українська бронетехніка просунулася південніше російських протитанкових ровів (і так званих "зубів дракона", які є частиною трирівневої оборони), і веде обмежені битви безпосередньо на захід від Вербового (18 кілометрів на південний схід від Оріхіва).

Це перший зафіксований випадок використання бронетехніки українськими силами за межами трирівневої лінії оборони РФ. Присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного рубежу вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього ешелону в достатній мірі, щоб пропустити техніку через пролом.

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Українські сили, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед, кажуть аналітики.

Контрнаступ ВСУ

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