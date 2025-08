ЗСУ блискавично деокупували важливі пункти одразу на двох напрямках - ISW

Про що кажуть аналітики:

Українські військові продовжують демонструвати поступ на фронті, зокрема у східних районах Запорізької області. Про це йдеться у новому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з інформацією ISW, аналіз відео з геолокацією, оприлюдненого 31 липня, підтверджує, що Сили оборони України нещодавно повернули під свій контроль населений пункт Темирівка, розташований на північний схід від міста Гуляйполе.

Окрім цього, українське командування домоглося успіхів і на Лиманському напрямку. Зокрема, в районі південніше Діброви, що лежить на схід від Лимана.

Крім того, українські підрозділи просунулись у напрямку Великомихайлівки, де їм вдалося звільнити Маліївку, населений пункт на південний схід від зазначеного села.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ також повідомляє, що на Новопавлівському напрямку армія Росії за останню добу здійснила двадцять три атаки у районах населених пунктів:

"Минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Главред писав про те, ЗСУ викрили новий сценарій ворога в Часовому Яру. Українські військові повідомили, що російські окупанти для інформаційного шуму встановлюють триколори - йдеться про район вогнетривкого комбінату, який українські сили вже тривалий час не контролюють, а також про частину району Північний.

Водночас у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив. Українські захисники успішно відбили більшість ворожих атак на півдні, сході та півночі, зупинивши штурми противника.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин пояснив, чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу. Російські війська посилюють свою артилерію та протитанкові засоби, оскільки побоюються можливих десантних операцій ЗСУ.

Більше новин про фронт:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.