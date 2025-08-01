Долар раптово пішов на зліт, євро дешевшає: яким буде курс валют 4 серпня

Гривня послабилася щодо долара, але посилилася відносно євро.

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Курс валют на 4 серпня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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На скільки подорожчав долар

Скільки коштуватиме євро 4 серпня

Яка ситуація на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні на понеділок, 4 серпня. Натомість курс євро продовжує дешевшати. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США встановлено на рівні 41,76 грн за 1 долар. Це на 5 копійок вище, ніж попереднього дня (+0,0512 грн).

відео дня

Євро навпаки подешевшав. Офіційний курс становить 47,64 грн за 1 євро, що на 10 копійок нижче (-0,1043 грн) за попередній показник.

На міжбанківському валютному ринку України спостерігається зростання курсу долара. Сьогодні він торгується в діапазоні 41,80-41,83 грн/долар (купівля/продаж), що на 10 копійок вище, ніж під час закриття торгів попереднього дня.

На готівковому ринку ситуація залишається стабільною. Курс долара не змінився і становить 41,90 грн. Водночас курс євро знизився до 48,20 грн, продовжуючи поступове падіння.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця року

За прогнозом інвестиційної компанії Dragon Capital, курс долара в Україні може сягнути 43,5 гривні до кінця 2025 року. У другій половині року очікується помірне послаблення гривні щодо долара. Це пов’язано зі зниженням інфляції та сезонним зростанням попиту на валюту з боку бізнесу та населення.

У Dragon Capital також зазначили, що у разі тривалої війни курс гривні може сягнути 46 грн/долар до кінця 2026 року. Натомість за умови стійкого перемир’я, НБУ, ймовірно, утримуватиме курс на рівні близько 44 грн/долар.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 серпня, офіційний курс долара впав до 41,71 грн (-6 копійок), а євро - до 47,75 грн (-40 копійок).

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що на початку серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною, аналогічно липневій. Ймовірно, вартість долара у перші дні серпня коливатиметься в межах до 42 гривень, а євро - до 49,5 гривень.

Як повідомляв Главред, експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що у першій половині серпня курс гривні залишатиметься стабільним, але у другій половині місяця зростання ділової активності може підвищити попит на валюту.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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