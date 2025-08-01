"Може бути Меланія": експерт розповів, що стоїть за ультиматумом Трампа Путіну

Дипломат Олександр Хара пояснив, як Трамп прийняв це рішення.

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Експерт розповів, що стоїть за ультиматумом Трампа Путіну / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Хто міг вплинути на Трампа

Що впливає на президента США під час ухвалення рішень

Ультиматум президента США Дональда Трампа для Росії може бути обумовлений двома факторами.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

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За його словами, досі не зрозуміло, чому спочатку звучали терміни "кілька тижнів", потім - "50 днів", і звідки взагалі бралися ці часові рамки. Адже Росія, по суті, не зробила жодного кроку назустріч - ні Трампу, ні Україні.

"З іншого боку, заява Трампа про "10-12 днів" - це результат внутрішньої роботи в США. Насамперед - з боку окремих представників адміністрації, але ще більше - з боку сенаторів і конгресменів, зокрема Ліндсі Грема. Також це робота міжнародних партнерів. Це і британський прем'єр, і європейські лідери, які регулярно зустрічаються з Трампом. Звичайно, вони обговорюють також і Україну, і пояснюють йому, що саме творить Російська Федерація", - пояснив експерт.

Він зазначив, що тут є дві складові:

Інтелектуальна - вплив інформації, яку йому доносять як у США, так і міжнародні партнери.

"Емоційна - про яку я вже згадував: це може бути Меланія Трамп, це можуть бути якісь репортажі, звіти чи кадри, в яких показано, як російські удари влучають по цивільній інфраструктурі, гинуть діти. І, безумовно, такий емоційний фон теж має на нього вплив", - підсумував експерт.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Теммі Брюс.

Крім того, президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, перш ніж Білий дім розгляне нові санкції проти Росії.

В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною тільки в разі нищівних поразок російської армії на фронті, які можливі за умови своєчасної і достатньої військової допомоги країн Заходу.

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Про персону: Олександр Хара Олександр Хара - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних Чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад у центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема в IV територіальному та II територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також у посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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