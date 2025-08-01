Будинок розтягнуло і стягнуло як гармошку: деталі надпотужного удару по Києву

Російські окупанти вдарили фугасною бомбою по будинку, людей не врятувало навіть правило двох стін.

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Наслідки ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, ДСНС

Що відомо:

РФ вдарила фугасною ракетою по будинку в Києві

Вибух пролунав в районі 5-6 поверхів

Внаслідок атаки загинули майже 30 людей

Російські окупанти жорстоко вдарили ракетою по багатоквартирному будинку в самому Києві. Людей не врятувало навіть правило двох стін. Надпотужний вибух забрав життя майже 30-ти людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише Главред.

Ракета влучила у будинок в районі 5-6 поверхів і вибухнула при "вході" в будинок. Вибух був такої сили, що будинок горизонтально розділило на дві частини.

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"Вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи і опустило нижні. Був такий вибух вверх-вниз, потім все склалось. Дуже багато жертв: і люди, які знаходились в кімнатах, і люди, які знаходились в коридорах і ховались між двома стінками, на жаль, в більшості загинули. 28 осіб загинули саме на цій локації, троє дітей", - заявив Клименко.

Дивіться відео про ракетний удар по Києву:

Наслідки ракетного удару по будинку в Києві / фото: скріншот

Марка ракети ще встановлюється. Двигун фугасної ракети був всередині будинку. Клименко стверджує, що у людей практично не було шансів вижити. Нині вже вдалося ідентифікувати тіла всіх загиблих, навіть тих, хто був в епіцентрі вибуху.

Дивіться відео про ракетний удар по будинку в Києві:

Наслідки ракетного удару по будинку в Києві / фото: скріншот

Важливо додати, що потужна вибухова хвиля зім'яла припаркований поруч автомобіль, підняла у повітря та закинула на дерево.

Ракетний удар по Києву / фото: Telegram

Удар по Києву 31 липня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 31 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву. Один із ударів припав на житлову багатоповерхівку: зруйновано цілий під'їзд. Постраждали десятки людей.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару в дев'ятиповерхівці загинув шестирічний хлопчик Матвій. За даними ЗМІ, протягом двох годин лікарі намагалися врятувати дитину, однак їм не вдалося створити диво.

З'ясувалося, що серед постраждалих була дівчина на ім’я Вероніка, яка вилетіла з дев’ятого поверху будинку і дивом залишилася живою. Наразі вона перебуває у лікарні.

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Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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