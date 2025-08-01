З серпня вручення повісток по-новому: юрист розкрив, що змінилося та які наслідки

Цифрові сервіси допомагають ТЦК і поліції виявляти порушників мобілізаційних вимог.

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Уряд впроваджує автоматичний статус розшуку за неявку на виклик за повісткою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

ТЦК надсилають бойові повістки поштою, неявка – автоматичний розшук

Від сьогодні військовозобов’язаних викликають рекомендованим листом від Укрпошти

За неявку за повісткою військовозобов’язаного вносять у кримінальний розшук

Місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відсьогодні можуть надсилати бойові повістки поштою. У разі неявки військовозобов’язаного йому автоматично присвоюватимуть статус "у розшуку".

Юрист Юрій Танасійчук у ефірі "Київ24" прокоментував постанову Кабінету Міністрів №916 від 30 липня, яка змінила порядок вручення повісток. Тепер Укрпошта доставлятиме повістки рекомендованим листом.

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"Ми говоримо про процедури і зміни, прийняті урядом України, що є цілковито в сфері їхніх повноважень і відповідальності. Тому про незаконність, протиправність не може бути мови. Це є зміни до чинних правил. Вони в нас майже щоквартально приймаються і це добре, бо ця динаміка є вимогою часу і того, як розвиваються військові дії", — зазначив Танасійчук.

Він наголосив, що за неявку за такою повісткою військовозобов’язаного автоматично вноситимуть у розшук, причому цей розшук віднесено до кримінального.

"І цей розшук тепер уряд намагається віднести вже до вичерпної правової категорії — як кримінальний розшук. Такі зміни від сьогоднішнього дня набувають чинності. І це треба прийняти як константу", — додав юрист.

Танасійчук також нагадав, що повістки надсилатимуть на адресу, яка вказана в особовій справі ТЦК. Водночас мобілізаційне законодавство зобов’язує громадян України своєчасно повідомляти про зміну фактичного місця проживання.

"Є адміністративні стягнення, якщо не повідомив. В особливий період всі військовозобов’язані повинні надавати вичерпну інформацію про фактичне їхнє місце проживання. І це можна зробити в кілька способів, в тому числі через ЦНАП, Резерв+ і саме ТЦК", — уточнив він.

Якщо військовозобов’язаний не повідомив про зміну адреси, ТЦК за місцем попередньої реєстрації має право накласти адміністративне стягнення до 2 тисяч гривень.

"Це не 17 тис грн штрафу. Це коливається, за різною кваліфікацією, до 2 тис грн", — пояснив Танасійчук.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Якщо ж людина систематично не виконує закон, вона рано чи пізно зустрінеться з працівниками ТЦК або поліції. За допомогою цифрових сервісів, таких як "Оберіг", буде встановлено невідповідність, і порушника притягнуть до відповідальності.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроєкт №13335, який дає змогу тимчасово оформляти бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав, що Росія завдає ударів по територіальних центрах комплектування з метою знищення баз даних військовозобов'язаних, що може істотно уповільнити або навіть зупинити процес мобілізації.

Крім того, новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація в Україні триває за планом. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Він додав, що в медіа завжди з'являється "той невеликий, скандальний відсоток", і це грає проти України, її незалежності та національної безпеки. У мережі створюється видимість, що всю мобілізацію відображають тільки "5-10% скандалу".

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Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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