Температура впаде до +11: українцям оголосили про серйозні зміни в погоді

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні
- Де будуть йти дощі
- Де температура повітря опуститься до +11 градусів
Погода в Україні у вихідні, 2 і 3 серпня, буде відносно спокійною і по-літньому теплою на більшій частині території нашої держави.
Через антициклон, а також стійку та суху повітряну масу на початку останнього місяця літа майже по всій Україні встановиться малохмарна погода, без опадів.
Проте подекуди все-таки можливі невеликі дощі – до них варто бути готовими на крайньому сході та заході країни. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Він зазначив, що у нічний час на правобережжі можуть спостерігатися слабкі тумани, а найбільш спекотна погода традиційно охопить південно-східні регіони країни та Кримський півострів.
Погода в Україні в суботу, 2 серпня
У західних областях
У західних областях очікується комфортна та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +26...+31.
У північних областях
У північних областях малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, в денні години +25…+30.
У центральних областях
У центральних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +27...+32.
На півдні України
У південній половині України, а також в Криму прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у Криму та Приазов'ї північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +16…+21 градус, вдень +29…+34.
У східних областях
У східних регіонах очікується суха та малохмарна погода протягом усієї доби. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +28...+33.
Погода в Україні в неділю, 3 серпня
У західних областях
У західній частині країни вночі без істотних опадів, вдень та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, у Карпатах та на Прикарпатті можливий град та шквали, 17-22 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, вдень +26...+31.
У північних областях
У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13...+18 градусів, вдень +26...+31.
У центральних областях
У центральних регіонах України очікується суха та сонячна погода, лише ввечері на Дніпропетровщині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер передбачається північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +30…+35.
На півдні України
У південній частині країни та у Криму прогнозується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 градусів, вдень +31…+36.
У східних областях
У східних областях вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, в денні години +29…+34.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, сильне похолодання йде в Україну – стало відомо, де влупить +10 та литимуть дощі. Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там вдень температура повітря опуститься до +19 градусів.
Також раніше повідомлялося, що погода в Україні різко зміниться – синоптик назвала дату. Коли в Україні потеплішає і пройдуть дощі, розповіла Наталія Птуха.
Нагадаємо, на Україну насувається антициклон – стало відомо, де та коли чекати на дощі з грозами. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на п’ятницю.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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