'У неї немає нікого': батьки дівчини, яка випала з 9 поверху в Києві, загинули

Тіла батьків 23-річної Вероніки знайшли під завалами.

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Дівчина вижила після падіння з 9 поверху, але втратила обох батьків / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України

Що відомо:

Під час удару по Києву 23-річна Вероніка випала з 9 поверху та вижила

Тіла її батьків знайшли під завалами

Дівчина має серйозний психічний розлад через смерть батьків

У киянки, яка вижила після падіння з дев'ятого поверху під час російського ракетного удару по багатоповерхівці в Святошинському районі Києва, загинули обоє батьків. Їх тіла дістали з-під завалів. Про це розповіли сусіди дівчини, повідомляє Київ 24.

"Дівчинка, що вилетіла з вікна 9 поверху, залишилась сиротою. У неї немає нікого. Ми допомагаємо чим можемо", - розповіла одна з сусідок. відео дня

Вона додала, що батьки Вероніки працювали на ринку "Дніпро", де мали власний торговельний магазин. Сусіди та знайомі готові підтримати дівчину всім необхідним.

Дивіться відео з коментарями сусідів:

Дівчинка, яка випала з 9 поверху після вибуху, залишилася сиротою / Фото: скріншот

Що відомо про стан Вероніки

Саму 23-річну Вероніку наразі госпіталізували. Вона отримала перелом ноги та втратила зуб, але дивом вижила, переживши і ракетний удар, і падіння з висоти.

Дівчина розповіла, що мало що пам’ятає з того моменту. За словами Вероіки, крізь сон вона відчула вибух, а через мить опинилася на землі - сиділа в тому самому ліжку, що й у кімнаті. Вона припускає, що саме ліжко пом'якшило падіння і врятувало їй життя.

"Я не знаю, як це взагалі. Як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою?" - поділилася вона.

Директор лікарні Сергій Дубров повідомив журналістам BBC, що фізичні травми у дівчини незначні, але вона має гострі розлади психіки внаслідок стресу.

Удар РФ по Києву 31 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по столиці України. Однією з цілей стала житлова багатоповерхівка, куди ракета влучила просто в під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Наслідки атаки стали трагічними - десятки мешканців загинули чи отримали поранення.

Черед російський удар загинув шестирічний хлопчик на ім'я Матвій. Його дістали живим, лікарі боролися за його життя близько двох годин, але, на жаль, серце дитини зупинилося.

Ще однією жертвою стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Ворожа ракета влучила у її багатоповерхівку в Святошинському районі. У момент атаки Лілія перебувала вдома разом із батьком. На жаль, обидва загинули.

Крім цього, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова, її два сини (17 і 22 роки) та рідний брат. Мати Наталії та ще один брат вижили.

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