Росіяни переходять на бік ЗСУ, зливаючи дані про техніку і штаби РФ - "АТЕШ"

Дедалі більше солдат РФ починають усвідомлювати аморальність війни проти України та готові передавати важливу інформацію, кажуть партизани.

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Росіяни допомагають Україні бити ворога/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Про що розказали в "АТЕШ":

Партизани допомогли знищити ворожу техніку на південному фронті

Усе більше російських солдатів переходять на бік правди

Українським військовим вдалося знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку завдяки цінній інформації, наданій одним із солдатів Росії. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Згідно з повідомленням, агент підпільної організації, який служить у 57-й окремій бригаді, виявив і швидко передав координати ретельно замаскованих танків Т-62, які знаходились у зоні бойових дій на Запоріжжі.

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РФ передають інформацію про пересування техніки / фото: "АТЕШ"

Отримані дані дали змогу українським Силам оборони оперативно вжити заходів для знищення ворожої бронетехніки.

"Особливе значення має той факт, що все більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни і висловлюють готовність співпрацювати", - пишуть в "АТЕШ".

За останні тижні вже були зафіксовані випадки інформування про маршрути техніки, розташування штабів, а також умисного саботажу і пошкодження російського озброєння.

РФ передають інформацію про пересування техніки / фото: "АТЕШ"

Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"

Главред писав про те, що партизанський рух "Атеш" повідомив про значні труднощі, з якими стикаються російські війська на Херсонщині. За їхніми даними, попри критичну ситуацію, командування окупантів продовжує відправляти своїх солдатів на бойові завдання.

"Атеш" також інформував, що російські військові зазнають великих втрат під час штурмів островів на Дніпрі. Нещодавні спроби наступу для них завершилися повним провалом.

Крім того, "Атеш" вказав на переміщення бойових кораблів в Криму. За інформацією партизанів, стан російського флоту в Севастополі є вкрай незадовільним, і окупанти намагаються врятувати те, що від нього залишилося.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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