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Переливав кров побратиму на передовій: українець став найкращим медиком Європи

Ангеліна Підвисоцька
1 серпня 2025, 23:29
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Володимир Риженко врятував свого побратима, провівши йому взимку переливання крові, яку скинули за допомогою дрона.
Владимир Рыженко
Володимир Риженко став найкращим військовим медиком Європи / Колаж: Главред, фото: Азов

Що відомо:

  • Українська команда взяла участь у європейській конференції з військової медицини
  • Український військовий медик став найкращим медиком Європи
  • Військовий медик робив переливання крові на передовій

Медик з 12-ї бригади спецпризначення полку "Азов" Володимир Риженко став найкращим військовим медиком у Європі. Особливе визнання він отримав під час найбільшої європейської конференції з військової медицини у Німеччині, повідомляє 1-й корпус НГУ "Азов".

Військовий медик з позивним "Спрайт" був нагороджений премією "Найкращий європейський медик року" в категорії "Військова медицина".

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"Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Що зробив Володимир Риженко

Взимку 2025 року він перебував на передовій. У той момент будь-якої хвилини міг померти поранений військовий. "Спрайт" робив все можливе, щоб врятувати побратима.

Поранений боєць стікав кров'ю. Єдине, що могло його врятувати - переливання крові. Саме це і зробив Володимир Риженко. Побратими доставили йому пакет донорської крові за допомогою дрона. Після цього він в екстремальних умовах розпочав переливання крові, чим врятував життя побратима.

"Разом із відзнакою друг "Спрайт" отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про конференцію Combat Medical Care Conference 2025

Combat Medical Care Conference 2025 - найбільша європейська конференція з військової медицини. Вона відбулася у Німеччини. Організатором цього заходу виступив Бундесвер.

На цій конференції було зібрано 1400 провідних експертів із 44 країн світу. У ній взяла участь українська команда з трьох медиків 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Представники "Азову" ділились своїм унікальним досвідом надання допомоги у бойових умовах.

Старший лейтенант Сергій Ротчук з позивним "Джедай" презентував інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою. Ольга Тагірова з позивним "Крава" розповідала про виклики надання допомоги поза межами "золотої години" та постійну роботу з підготовки особового складу.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що зараз у Донецькій області тривають інтенсивні бої за Покровськ та Часів Яр. Українські захисники відбивають кожну спробу окупантів просунутися

Раніше, як писав Главред, ЗМІ повідомляли, що російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Напередодні стало відомо, що українські сили оборони продовжують успішно знищувати війська Росії, завдаючи суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці. Лише за липень українські військові ліквідували понад 33 тисячі російських солдатів.

Інші новини:

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

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