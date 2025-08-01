Водіїв можуть оштрафувати на кругленьку суму: нові правила вже набрали чинності

Водіїв закликакли нові правила руху, щоб захистити унікальні природні зони від негативного впливу механічного транспорту.

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Уникайте руху транспортом на територіях заповідників, щоб зберегти біорізноманіття та запобігти штрафам згідно з новим законом / колаж: Главред, фото: УНІАН

Читайте в матеріалі:

Які суми доведеться платити порушникам

Чому важливо знати маршрут заздалегідь

Хто вже під загрозою першого штрафу

В Україні набули чинності нові обмеження для водіїв — відтепер у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду держави заборонено рух будь-якого механічного транспорту. Про це повідомляє mAuto з посиланням на Закон №4188-IX.

За порушення правил водіям доведеться заплатити штраф:

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для громадян — від 153 до 408 гривень,

для посадовців — від 255 до 510 гривень.

Проте це не єдине покарання — передбачено також додаткову компенсацію за шкоду довкіллю, яка розраховується за кожні 100 метрів проїзду.

Розмір стягнення залежить від типу транспортного засобу:

мопеди та мотоцикли — 4 020 грн 80 коп;

легкові авто, пікапи та мікроавтобуси — 6 428 грн 80 коп;

автобуси та вантажівки — 8 848 грн.

"Ухвалені правила мають на меті захистити екосистеми, зберегти біорізноманіття та обмежити вплив транспорту на унікальні природні зони", — зазначає mAuto.

Хоча поки офіційних випадків порушення нових норм не зафіксовано, експерти закликають водіїв уважно планувати маршрути, особливо в районах з охоронюваними територіями.

Штрафи в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні громадяни можуть бути оштрафовані, якщо не встигли вчасно вклеїти нову фотографію в паспорт-книжечку після досягнення 25 або 45 років. Згідно із чинним законодавством, це необхідно зробити протягом одного місяця з дня народження.

Окрім того, українцям варто пам’ятати, що за використання ненормативної лексики у громадських місцях також передбачений штраф — відповідальність за таке порушення закріплена у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Крім того, в Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки.

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