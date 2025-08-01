Водіїв можуть оштрафувати на кругленьку суму: нові правила вже набрали чинності

Читайте в матеріалі:
- Які суми доведеться платити порушникам
- Чому важливо знати маршрут заздалегідь
- Хто вже під загрозою першого штрафу
В Україні набули чинності нові обмеження для водіїв — відтепер у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду держави заборонено рух будь-якого механічного транспорту. Про це повідомляє mAuto з посиланням на Закон №4188-IX.
За порушення правил водіям доведеться заплатити штраф:
- для громадян — від 153 до 408 гривень,
- для посадовців — від 255 до 510 гривень.
Проте це не єдине покарання — передбачено також додаткову компенсацію за шкоду довкіллю, яка розраховується за кожні 100 метрів проїзду.
Розмір стягнення залежить від типу транспортного засобу:
- мопеди та мотоцикли — 4 020 грн 80 коп;
- легкові авто, пікапи та мікроавтобуси — 6 428 грн 80 коп;
- автобуси та вантажівки — 8 848 грн.
"Ухвалені правила мають на меті захистити екосистеми, зберегти біорізноманіття та обмежити вплив транспорту на унікальні природні зони", — зазначає mAuto.
Хоча поки офіційних випадків порушення нових норм не зафіксовано, експерти закликають водіїв уважно планувати маршрути, особливо в районах з охоронюваними територіями.
Штрафи в Україні - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні громадяни можуть бути оштрафовані, якщо не встигли вчасно вклеїти нову фотографію в паспорт-книжечку після досягнення 25 або 45 років. Згідно із чинним законодавством, це необхідно зробити протягом одного місяця з дня народження.
Окрім того, українцям варто пам’ятати, що за використання ненормативної лексики у громадських місцях також передбачений штраф — відповідальність за таке порушення закріплена у Кодексі України про адміністративні правопорушення.
Крім того, в Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки.
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Про джерело: mAuto
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