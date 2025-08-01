Трамп обвалив рубль однією заявою, далі буде гірше - Reuters

Рубль є переоціненим і має подешевшати, впевнені аналітики.

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Як санкції вплинули на рубль / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, pixabay.com

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Як санкції вплинули на рубль

Що чекає на російську валюту

Російський рубль уже найближчими місяцями втратить 20% своєї вартості і просяде до 100 одиниць за долар.

Анонсовані Дональдом Трампом нові санкції будуть одним із головних чинників цього, прогнозують14 аналітиків ринку, яких опитали журналісти Reuters.

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"Поведінка рубля в серпні значною мірою залежатиме від конкретного змісту санкційних заходів, які Вашингтон планує запровадити проти Кремля", - сказав аналітик "Фінама" Олександр Потавін.

Тільки слова Трампа "обвалили" рубль на 4,3% своєї вартості за останній тиждень, хоча в останні два дні відновив свої позиції.

"Якщо санкції, оголошені Дональдом Трампом проти Росії, виявляться суворими і будуть впроваджені, російська економіка і фінансовий ринок можуть зіткнутися з новим, глибоким впливом", - додав Потавін.

Більшість аналітиків вважають, що сьогодні російський рубль, який торгується приблизно на рівні 80 одиниць за долар, є переоціненим і має подешевшати. Цьому також може посприяти монетарна політика російського Центробанку.

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Як писав Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 29 липня озвучив новий дедлайн для Кремля - 10 днів, щоб досягти домовленості про припинення війни. Американський лідер пригадав, що раніше відводив Росії 50 днів на досягнення домовленостей, але зараз цей термін скоротився.

На тлі останніх заяв президента США, колишній президент РФ Дмитро Медведєв відреагував агресивно. Він пригрозив Трампу війною.

Тим часом дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив, що наразі вже запущено процеси санкційного тиску на Росію та посилення допомоги Україні. Однак важливо розуміти, що ключовими питаннями є масштаби і терміни.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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