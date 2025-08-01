Ракета обірвала життя цілої родини: загинула вихователька з синами і братом

Під завалами у Києві знайшли тіла виховательки, її синів та брата.

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У Києві російська ракета вбила виховательку, двох її синів і брата / Колаж: Главред, фото: facebook.com/feodoshumandepartment, ДСНС України

Що відомо:

Від атаки по дев’ятиповерхівці загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова

Разом із нею загинули її два сини (22 та 17 років) і рідний брат

В сім'ї залишилися чоловік загиблої та малолітній син

У четвер, 31 липня, внаслідок російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києва загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова. Разом із нею російська ракета забрала життя двох синів, а також рідного брата. Про це повідомив відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

Мати Наталії пані Катерина дивом вижила під час атаки РФ у Києві. Разом із молодшим сином вона перебувала в квартирі на першому поверсі, коли туди влучила російська ракета. Їх врятували сусіди.

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"Cин і дочка, два внуки (під завалами - Главред). Ну я не чула нічого, цього вибуху. Схопилася з гарячки, в квартирі темно, син кричить. Син залишився живий і я. Четверо нема. Глянула - бетон завалений, нічого більше не побачила", - зі сльозами очах поділилася жінка.

Під завалами опинилася донька пані Катерини, син та двоє онуків. Жінка не втрачала надії й до останнього вірила у спасіння рідних, але, на жаль, дива не сталося.

"На всіх чекаю. Там дочка, син і два онуки. То для мене трагедія. Краще б я там була, а діти живі", - сказала Катерина.

Пані Катерина чекає на звістку про рідних, які опинилися під завалами:

Після тривалих пошуково-рятувальних робіт під завалами було виявлено тіла Наталії, її 22-річного та 17-річного синів, а також рідного брата.

"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 31.07.2025 року під завалами багатоквартирного будинку у Києві загинула наша колега, вихователька Іванковичівського ліцею Гайова Наталія Анатоліївна (47 років) та її два сини 22 та 17 років і рідний брат", - йдеться в повідомленні відділу гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

В родині залишилися чоловік загиблої та малолітній син, які тепер зіткнулися не лише з неосяжним горем й із важким випробуванням втрати одразу кількох найближчих людей.

У Києві згинула вихователька, її двоє синів та брат / Фото: скріншот facebook.com/feodoshumandepartment

У Києві завершили рятувальну операцію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч на 31 липня загинула 31 людина, серед них - п’ятеро дітей. Наймолодшій жертві було лише два роки.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи у постраждалих районах столиці. Загалом внаслідок атаки поранено 159 людей, серед яких 16 дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - наголосив Зеленський.

Російський удар по Києву 31 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по столиці України. Однією з цілей окупантів стала житлова багатоповерхівка в одному з районів Києва, де ракета влучила просто в під'їзд дев’ятиповерхового будинку. Десятки мешканців загинули і отримали травми.

Серед постраждалих - молода дівчина на ім’я Вероніка. Під час вибуху її буквально викинуло з дев’ятого поверху. Незважаючи на падіння з такої висоти, дівчина вижила. Вона отримала численні травми, проте була при свідомості та зуміла дочекатися допомоги.

На жаль, атака забрала життя шестирічного хлопчика на ім’я Матвій. Дитину вдалося дістати з-під завалів і протягом двох годин лікарі намагалися його реанімувати. Утім, врятувати Матвія не вдалося.

Крім цього, під час ракетного удару Росії по Києву загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Ворожа ракета влучила у її багатоповерхівку в Святошинському районі. Жінка була вдома разом із батьком.

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Про джерело: Відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради Відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради — це структурний підрозділ місцевої адміністрації, який відповідає за організацію та координацію соціально-культурних, освітніх, медичних та соціальних програм у громаді. Основні функції відділу включають підтримку освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, а також сприяння розвитку спорту, молодіжної політики та волонтерських ініціатив.

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