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Відбили прориви на п’яти напрямках: у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив

Руслан Іваненко
31 липня 2025, 02:10
174
Захисники України успішно зупинили штурми ворога на півдні, сході та півночі, відбивши більшість атак.
ВСУ, Фронт, Война
ЗСУ знищили ворожих військових, які намагалися встановити прапор у Маліївці, і утримують контроль над селом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Про головне:

  • Ворог посилив штурми, але більшість атак відбито
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Станом на 22:00 вівторка, 30 липня, між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 159 бойових зіткнень.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, яке оприлюднене у Facebook.

"Від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

відео дня

Ворог активізувався на півночі та північному сході

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках ЗСУ відбили 25 атак, ще чотири зіткнення тривають. Ворог скинув 17 авіабомб і здійснив 310 артобстрілів, зокрема 10 — із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито 10 атак поблизу Вовчанська, Красного Першого та Кам’янки. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався штурмувати позиції біля Кіндрашівки, Загризового та у напрямку Куп’янська.

Лиманський, Сіверський та Краматорський напрямки під тиском

На Лиманському напрямку зафіксовано 18 атак поблизу Карпівки, Нового Миру, Рідкодуба, Ямполівки, у напрямках Дронівки, Шандриголового, Ольгівки та Ямполя. На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 8 атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку тривають бойові дії — наразі відомо про 6 зіткнень, ще одне триває. Противник діє в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та Бондарного.

Найінтенсивніші бої

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував позиції поблизу Торецька, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Білої Гори та Плещіївки. ЗСУ зупинили 12 атак, ще одне зіткнення триває.

На Покровському напрямку зафіксовано рекордні 49 атак. За даними Генштабу, українські військові знищили 83 окупантів, з них 59 — безповоротно. Також ліквідовано мотоцикл і вісім БПЛА ворога.

Відбили прориви на п’яти напрямках: у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ворог втрачає ініціативу на півдні та запорізькому напрямку

На Новопавлівському напрямку відбито 22 атаки поблизу Запоріжжя, Комара, Перебудови, Піддубного, Маліївки, Федорівки, Шевченка та Новополя.На Гуляйпільському напрямку ворог зазнав поразки під Малинівкою. Зафіксовано авіаудар по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку противник намагався просунутися в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку зафіксовано 3 безуспішні атаки. На решті напрямків ситуація залишилась без суттєвих змін.

Ворог зазнає поразки в тилу

Українські захисники знищили російських військових, які намагалися встановити прапор у Маліївці на Дніпропетровщині.Село залишається під контролем Сил оборони.

Ситуація на Кінбурнській і Тендрівській косах

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив в ефірі телеканалу LIVE, що російські війська активно укріплюють свої позиції на Тендрівській та Кінбурнській косах, які мають стратегічне значення, але наразі тимчасово контролюються ворогом.

За його словами, там зосереджені значні сили РФ, зокрема військовослужбовці 14-го армійського корпусу Північного флоту Росії. Також на Тендрівській косі відбулася ротація підрозділів.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Також раніше повідомлялося, що Україні передадуть нову високоточну зброю – як це вплине на ситуацію на фронті. Українські військові отримають 33 тис. комплектів наведення зі штучним інтелектом. Таку зброю передадуть у межах контракту з Пентагоном на суму 50 млн дол.

Крім того, на Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники та малі штурмові групи в районі Кам’янського.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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