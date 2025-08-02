"Відбувся розмін": ексглава МЗС розкрив деталі угоди США щодо України

Нині країни Європи опинилися під прямою російською загрозою, вважає Володимир Огризко.

https://glavred.net/world/proizoshel-razmen-eks-glava-mid-raskryl-detali-sdelki-ssha-po-ukraine-10686512.html Посилання скопійоване

Володимир Огризко прокоментував ймовірні кроки Дональда Трампа / Колаж Главред, фото УНІАН

Важливе із заяв Огризка:

Європейці були змушені поступитися американцям в економічному плані

Американська допомога у сфері безпеки вкрай необхідна

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання про те, чи є зміна риторики президента США Дональда Дональда Трампа щодо України впливом нещодавно укладеної торговельної угоди з Євросоюзом.

"Мені здається, що стався певний "розмін": європейці були змушені поступитися американцям в економічному плані, а Трамп у відповідь, мабуть, на прохання європейців, зробив крок у бік посилення співробітництва в безпековому секторі", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що нині країни Європи опинилися під прямою російською загрозою.

"І зараз вони, найімовірніше, не здатні самостійно належним чином відповісти на цю загрозу. Тому для них американська допомога у сфері безпеки вкрай необхідна. Отже, я припускаю, що дійсно мала місце певна "угода": ми вам - трохи більше економіки, ви нам - трохи більше безпеки", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що Трампу вже потрібно не тільки говорити, а й починати діяти.

"Мені чомусь здається, що після багатьох заяв американських сенаторів, політиків, а також представників нинішньої адміністрації Трампа, видно, що терпець у нього начебто вже увірвався", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка:

Думка аналітика

У бесіді з виданням Главред політичний експерт Тарас Загородній раніше прокоментував, яких заходів, на його думку, повинні вжити західні партнери України на тлі триваючої російської агресії.

Він зазначив, що одним із потужних важелів тиску на економіку Росії могли б стати удари по газовій інфраструктурі, наприклад, по терміналах у Мурманську, а також по танкерах, які перевозять скраплений природний газ, зокрема по тих, які прямують до європейських країн.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії по закінченню війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті пригрозили потужним ударом "м'яснику"-Путіну. Володимир Путін розуміє тільки силу, з ним неможливо знайти спільну мову, впевнені в Сенаті США.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред