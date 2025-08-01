Путін зробив заяву про припинення вогню: Зеленський різко відповів диктатору

Глава держави наголосив, що час переходити до більш предметних кроків задля досягнення миру.

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Зеленський миттєво відреагував на заяву Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що повідомив Зеленський:

Україна чує наміри Росії і, якщо вони справжні, готова до діалогу

Усі розуміють, хто має закінчити війну в Україні

Україна продовжує співпрацю з партнерами для примусу Росії до миру

Україна пропонує країні-агресорці Росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Це після заяв кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність закінчити війну написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна бачить та підтримує зусилля президента США Дональда Трампа для закінчення війни та вдячна усім, хто підтримує роботу заради миру.

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"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - наголосив президент.

Зеленський додав, що українці розуміють, за ким стоїть ухвалення рішень в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Розуміння цього є і в усього світу. Тому Україна висунула відповідну пропозицію щодо зустрічі лідерів. Тепер лишається лише дочекатися готовності РФ.

Президент також провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту українцям і змусити Росію закінчити цю війну.

"Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - написав глава держави.

Під час розмови лідери обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів,а також те, що є конкретна фінансова потреба. В результаті вони домовилися знайти рішення.

"Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами. Обговорили нашу взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із Президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів", - зауважив Зеленський.

Що сказав Путін про готовність закінчити війну

Кремлівський диктатор Володимир Путін знову виступив із заявою, нібито РФ готова покласти край війні в Україні. Однак умови, які він висунув, фактично дорівнюють капітуляції.

Диктатор сказав, що РФ погодиться на припинення вогню на умовах, які були у червні 2024 року, тобто виведення Україною усіх військ з території Запорізької та Херсонської областей, а також з так званих "ДНР" і "ЛНР" у межах їх адміністративних кордонів.

Мирні переговори України і Росії - останні новини

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська влада продовжує зволікати з організацією прямих переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Напередодні колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що сторони можуть розпочати переговори про припинення бойових дій у жовтні-листопаді 2025 року.

Нагадаємо, Главред писав, що на думку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Україна і РФ можуть домовитися про завершення війни і він вже готує "стіл миру".

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