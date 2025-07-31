"Перформанс" Часового Яру: ЗСУ викрили новий сценарій ворога

Російські окупанти демонструють прапори в Часовому Яру для внутрішньої пропаганди, але не контролюють місто.

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Захисники ЗСУ відбивають спроби ворога встановити прапори та утримують ключові позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

Росіяни ставили прапори в Часовому Яру для пропаганди

30 липня ворог провів невдалу спробу штурму з бронетехнікою

ЗСУ тримають місто, завдаючи ворогу втрат і відбиваючи атаки

Окупанти намагаються просунути наратив про захоплення Часового Яру, однак реальна ситуація на фронті свідчить про інше. Як повідомляє 11-й армійський корпус Збройних сил України, місто й надалі залишається під контролем українських захисників.

За інформацією військових, російські сили 27, 28 та 29 липня вдень демонстративно встановлювали свої прапори в різних частинах міста. Ці дії супроводжувалися відеозйомкою — ймовірно, для внутрішньої пропаганди.

відео дня

За словами українських захисників, "окупанти встановлювали триколори в районі вогнетривкого комбінату, який фізично вже тривалий час не перебуває під контролем українських сил, а також на тимчасово підконтрольній противнику території району Північний".

Винагорода за участь у фейкових акціях

Зазначається, що за подібні "перформанси" російським "добровольцям" командири обіцяли короткострокові відпустки. Під час однієї з таких спроб, у мікрорайоні Шевченка, російські війська також відкривали артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ.

Невдалий штурм

Крім того, 30 липня вранці окупанти здійснили спробу штурму, задіявши дві штурмові групи по шість осіб, а також дві бронемашини. Втім, наступ було зупинено:

"штурмова група, до складу якої входило щонайменше троє жінок, була зупинена на східних околицях Часового Яру, в районі Північний. Обидві бойові машини були знищені, а особовий склад, який намагався сховатися в навколишній забудові, зазнав суттєвих втрат", — йдеться в повідомленні.

У 11-му корпусі наголошують: попри інформаційні вкиди з боку російської пропаганди, Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. Оборону в районі тримає 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, яка продовжує завдавати ворогу значних втрат.

Часов Яр / Інфографіка: Главред

Наступ ЗСУ на Покровському напрямку

Згідно з звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили продовжують успішний наступ на Покровському напрямку, просуваючись у кількох ключових районах.

Аналітики зазначають, що українські підрозділи досягли прогресу в північній частині Лисівки, яка розташована на південний схід від Покровська. Це підтверджують доступні геолокаційні матеріали.

Також у звіті йдеться, що українські сили утримують позиції у Володимирівці, водночас відбиваючи ворожі атаки на околицях населеного пункту Шахове. Російські війська намагаються протидіяти, змінюючи тактику та активізуючи контратаки.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Крвм того, українські військові продовжують успішний наступ на Покровському напрямку з просуванням у кількох ключових районах. Водночас противник робить спроби контратак, змінюючи тактику та активізуючи свої дії.

Також російські війська продовжують укріплювати свої позиції на Тендрівській та Кінбурнській косах, які залишаються стратегічно важливими, але наразі тимчасово окупованими.

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Про джерело: 11-й армійський корпус ЗСУ 11-й армійський корпус — загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання (об'єднання) у складі Збройних сил України. Був створений у 2016 році як Корпус резерву і складався з кадрованих з'єднань. Був стратегічним резервом Генерального штабу ЗС України. Із початком російського вторгнення 2022 року був розгорнутий за штатом військового часу. Хоча законодавчі умови розвитку корпусу резерву існували і раніше, значна організаційна робота в цьому напрямку розпочалась у 2014—2015 роках, після початку війни на сході України. Саме її учасники склали основу оперативного резерву генерального штабу. Wikipedia

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