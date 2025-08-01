Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 2 серпня
- Коли температура повітря підвищиться до +35 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 2 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 2-3 серпня погода в Україні не зміниться. Протягом дня температура повітря підвищиться до 22-25 градусів тепла на півдні та до 25-28 градусів тепла в інших областях.
У більшості областей опадів не буде. Дощі з грозами можливі на Рівненщині та у Карпатах. Водночас у неділю, 3 серпня, грозові дощі поширяться на територію східних, Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 2 серпня
В Україні 2 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами лише на крайньому заході. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Значення температури теж будуть відрізнятись між регіонами, відтак цієї ночі у більшості областей очікуємо в межах +11..+16 градусів, у денні години метеорологи фіксуватимуть від 24 до 29 градусів тепла, на півдні та сході країни значення температури будуть вищими, там вночі повітря охолоне лише до +16..+21 градусу, а вже денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше - у Карпатах, там вночі в межах +7..+12 градусів, а ось вдень повітря прогріватиметься до 17..22", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +35
За даними meteoprog, 2 серпня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +18...35 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+27 градусів.
Погода 2 серпня у Києві
У Києві 2 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.
Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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