ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

Підготовка до контрнаступу можлива за умови стабільної ситуації на фронті, каже президент.

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ЗСУ можуть піти в контрнаступ цього літа / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Українські військові можуть піти в новий контрнаступ уже цього року. Розвиток такого сценарію не виключає президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Washington Post.

Для цього ситуація на фронті має бути стабільною. Це дасть змогу навчити й озброїти нові бригади, які братимуть участь у наступі. Так, наприклад, нещодавно вдалося стабілізувати ситуацію після наступу ворога на Авдіївському напрямку.

Президент акцентував увагу на тому, вкрай важливо займатися підготовкою до нового контрнаступу.

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"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - додав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв Главред, ситуація на фронті складна, але контрольована. Збройні сили України планують стабілізувати лінію фронту найближчим часом і провести контрударні дії цього року, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також президент Украни Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не тільки оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. В інтерв'ю журналісту Брету Байєру на Fox News він зазначив, що Україна продовжуватиме свою "успішну історію на Чорному морі" і готуватиме "сюрпризи" для Росії.

Крім цього, військовий експерт Олег Жданов вказав на суттєві проблеми з озброєнням української армії, зазначивши, що навіть якщо були б сформовані нові бригади, вони не мають необхідного озброєння для контрнаступу. Він наголосив, що вирішення проблем з озброєнням є ключовим для подальших дій на фронті.

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