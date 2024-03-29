Зеленський звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну - що відомо

29 березня президент України Володиир Зеленський відправив у відставку двох заступників глави Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.
Так, було згідно з указом №205/2024 було звільнено з посали заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, який відповідав за судову та правову реформи. Відповідно до указу №206/2024 на його місце, була призначена Ірина Мудра, яка раніше працювала заступником міністра юстиції.
Також, Володимир Зеленський указом №203/2024 звільнив з посади заступника глави Офісу президента Олексія Дніпрова. Згідно з указом №204/2024 його місце займе Олена Ковальська.
Вже екс-заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов у своєму Facebook відреагував на свою відставку.
"Для мене було великою честю працювати з президентом України Володимиром Зеленським. 4,5 роки непростих випробувань, які не знала на своєму шляху жодна політична команда країни, безліч впроваджених реформ які супроводжувались жагою до якісних змін в країні на краще. Запланований на період 2020-2023 роки план заходів судової реформи, виконаний повністю, попереду нові виклики на важкому шляху", - написав він.
Хто такий Андрій Смирнов
Андрій Олександрович Смирнов (нар. 20 січня 1981, Київ) — український адвокат, політик. Займав посаду заступника керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року. Член Національної ради з питань антикорупційної політики (з 1 червня 2020), повідомляє Вікіпедія.
Відставки в команді президента - кадрові рішення Зеленського
26 березня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Пізніше, Зеленський видав новий указ, в якому звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив його секретарем РНБО.
29 березня Зеленський також оголосив, що Олексій Данілов продовжить свою роботу в інтересах України на дипломатичному фронті, призначивши його на посаду посла в Республіці Молдова.
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