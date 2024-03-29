Змінить напрямок роботи: Зеленський погодив призначення Данілова на нову посаду

Володимир Зеленський наголосив на важливості відносин із Республікою Молдова у сфері безпеки та двосторонньої взаємодії між країнами.

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Зеленський погодив призначення Данілова на нову посаду / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що екс-секретар РНБО Олексій Данілов продовжить роботу в інтересах України на дипломатичному фронті, а саме він буде призначений на посаду посла в Республіці Молдова. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 29 березня.

"Я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова" - сказав президент України.

Зеленський додав, що сам Олексій Данілов говорив саме про таке бачення подальшої роботи в інтересах України.

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"Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою із точки зору безпекових викликів у регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії", - резюмував Володимир Зеленський.

Хто такий Олексій Данілов Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

Відставка Данілова - останні заяви Зеленського

26 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Під час представлення оновленого складу РНБО, президент Володимир Зеленський оголосив, що Олексій Данілов переходить на роботу у дипломатичному напрямку.

Володимир Зеленський висловив припущення, що Україні можливо не доведеться використовувати збройний метод для звільнення всіх територій, які зараз окуповані російськими військами.

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