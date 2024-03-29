Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік: скільки заробила родина президента

Згідно з декларацією Зеленського, він та його родина за рік заробили понад 12 мільйонів гривень, частину цієї суми становить продаж ОВДП.

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Скільки заробляє родина Володимира Зеленського - дані декларації / Колаж Главред, фото: Офіс президента, instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи та витрати за 2023 календарний рік. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

У 2023 році доходи родини Володимира Зеленського складалися переважно з заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Усього ця сума склала 4 мільйони 967 тисяч 36 гривень.

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Крім того, у декларації Володимира Зеленського зазначається, що доходи родини Глави держави зросли у порівнянні з попереднім роком через відновлення орендних платежів. Залишок грошових коштів на кінець минулого року зменшився майже на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Інших значних змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

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