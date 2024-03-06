ЗСУ готуються до контрудару: Павлюк назвав найгарячіші напрямки на фронті

Попри спроби РФ захопити якомога більше українських територій до виборів, незабаром ЗСУ стабілізують лінію фронту, заявив командувач Сухопутних військ.

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Павлюк розкрив ситуацію на фронті та плани ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування о'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. ЗСУ найближчим часом стабілізують лінію фронту. Цього року Україна планує провести контрударні дії. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація, як ми звичайно говоримо, важка, але контрольована. Росія робить все, щоб максимально звільнити від нас територію... максимально це зробити до виборів їхнього президента. Тому на штурм кидається все, що можливо і неможливо", - зазначив він.

За його словами, росіяни відправляють у штурми навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому. Окупантам проводять лише невеликий інструктаж і кидають в бій, щоб перехопити ініціативу.

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"Наша задача - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - заявив Павлюк.

Він підкреслив, що наразі основними напрямками бойових дій залишаються Авдіївка, Часовий Яр та Терни в напрямку Лимана. На цих напрямках ворог максимально зусередив сили. Там відбуваються щоденні інтенсивні бої, проте українські війська успішно завдають значних втрат окупаційним військам.

"Там щоденно проходять тяжкі бої, але наші хлопці тримаються. Тримаються досить таки впевнено – втрати противника величезні… Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію в найближчий час і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії і перехопити ініціативу", - наголосив командувач Сухопутних військ.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 5 березня російські окупанти використали по Сумщині кулькові осколкові авіаційні бомби. Два села були заміновані "касетними" снарядами. Фахівці з розмінування вже працюють на місці. Це перше зафіксоване застосування такої забороненої зброї в області.

Також російські втрати на Таврійському напрямку за останню добу склали 515 осіб (вбиті та поранені), ще 4 окупантів узято в полон. Захисники України продовжують стійко тримати оборону. Українські війська також знищили 71 одиницю ворожої техніки.

Крім цього, інформація про "масштабний наступ" російських окупантів на півдні України є пропагандою. Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошує, що це передвиборча пропаганда, спрямована на окуповані території, щоб переконати мешканців, нібито їм слід долучитися до псевдовиборів.

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