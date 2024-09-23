ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового: військовий назвав умову

Військовий наголосив, що Курахівський, Вугледарський та Покровський напрямки варто розглядати як єдиний фронт наступу РФ.

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В ЗСУ назвали умову відступу на Донеччині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Сили оборони України можуть відступити із Курахівського, Вугледарського та Покровського напрямків у випадку якщо буде вирішуватись питання про збереження військових з'єднань. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Його слід розглядати разом з Вугледаром і Покровськом, оскільки це серйозний фронт, де ворог може намагатися наступати.

"Тим паче вони в цю сторону вибудували всю логістику, яку могли. Будемо чесні, це напрямок, на якому вони сподіваються взяти хоча б якийсь оперативний результат. Але також має бути нам зрозуміло, що якщо виникатиме потреба відступу Збройних Сил, вони будуть відступати, як би болюче це не звучало для українських громадян", - зазначив він. відео дня

Якщо постане питання втрати територій чи військових підрозділів, війська відходитимуть, але продовжуватимуть боротьбу, підкреслив він.

Тимочко також зазначив, що хоча частина території під окупацією, у нас є в чотири-п'ять разів більша площа, яку ми контролюємо. Там ми формуємо резерви, налагоджуємо логістику та маємо плацдарм для подальшого захисту й дій.

"Так, нікому не хочеться втрачати навіть клаптик території, але ми маємо розуміти, що це війна за виживання країни", - додав він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними британської розвідки, російська окупаційна армія веде наступ на кількох ділянках фронту, зокрема найбільш напруженим напрямком залишається Покровський, де ворог наближається до міста. За даними розвідників російські сили перебувають за 8 км від міста.

Російські війська активізували наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області, зокрема ситуація навколо Вугледара залишається критичною, про що повідомив український військовий Кирило Сазонов.

Аналітики DeepState також підтвердили просування окупантів біля семи населених пунктів у цьому регіоні.

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