Біля одного із міст ситуація критична: боєць ЗСУ розповів про загострення на фронті

Російські війська прориваються з двох боків до міста Вугледар на Донеччині, загрожуючи перерізати логістику, зазначив військовий.

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Боєць ЗСУ розповів про загострення на фронті / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти за останні дні активізували проведення наступальних операцій по всій лінії фронту в Донецькій області. Ситуація в районі Вугледара залишається критичною. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, ворог зосередив основні сили на Донеччині, активізувавши наступ по всьому фронту, підтягнувши всі можливі резерви, як техніку, так і особовий склад.

"Курахівський напрямок вже тиждень як для нього найважливіший. Бо у Покровську ворог вперся, йому дуже важко. Я казав, що взяти Покровськ та Мирноград у них не вийде", - сказав військовий. відео дня

Сазонов зауважив, що російські війська підійшли близько до міста, але подальший прорив їм не вдається, і вони воюють за невеликі ділянки землі. Зокрема, їхня спроба швидко захопити Селидове, на захід від Покровська, провалилася, попри удари по логістиці та значні сили, зосереджені в тому районі.

Військовий наголосив, що найважча ситуація зараз спостерігається в районі Вугледара.

"Вони прориваються з двох боків до нього, це загрожує логістиці. І там критична ситуація зараз під Вугледаром - хлопці тримаються, але ситуація дуже важка. І також вони активно намагаються прорватися до Курахового, штурмуючи Гостре і заходячи з півночі. Курахове захищати досить важко, там степ", - розповів воїн.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Наступ РФ на Донеччині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може розпочати новий масштабний наступ на Покровськ, що залежатиме від її дій на флангах, зазначає політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Російські війська активізували штурмові операції в напрямку Курахового на Донеччині, залучивши велику кількість техніки та піхоти для просування до Гострого, повідомляє аналітичний портал DeepState.

Також російські сили намагаються оточити Вугледар, де ситуація останніми днями значно ускладнилася. DeepState вказує, що відмова від ротації 72-ї ОМБр та залучення сил ТРО як резервів не змогли стримати тиск противника.

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