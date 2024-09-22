Війна не закінчується: як довго РФ зможе йти в наступ

У російських окупантів є проблеми з озброєнням, але у них ще є сили, щоб атакувати українські позиції.

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Коли закінчиться війна / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У російських окупантів є великі проблеми з бронетехнікою, великокаліберною артилерією. Однак у РФ є ще великі запаси радянської зброї, яку ворог розконсервує і вводить у бій. Це дає окупантам можливість проводити наступальні дії до кінця 2025 року. Про це під час чату на Главреді заявив азербайджанський військовий аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

Попри використання невеликої кількості техніки, РФ кидає в штурм величезну кількість окупантів, влаштовуючи "м'ясні штурми".

"У Росії до кінця 2025 року буде можливість проводити наступальні дії живою силою. РФ уже зараз використовує мало техніки і більше живої сили. Це те, що називають російськими "м'ясними штурмами". Це нонсенс, коли проти укріпленої лінії оборони російські солдати наступають на мотоциклах", - каже Рустамзаде. відео дня

Водночас у Росії ще не закінчуються запаси ракет, але у ворога проблема з керованою зброєю, яка б'є на глибину до 100 км.

"Через те, що у росіян таких ракет немає, вони змушені використовувати "Іскандери", яких виробляється мало, або ракети KN-23, наприклад, для того, щоб завдати удару по опорному пункту батальйону, - це абсолютно невиправдано ні з економічного, ні з військового погляду. У росіян була прогалина в керованих ракетах дальністю 50-100 км, ось вони і намагаються цю прогалину заповнити", - додав експерт.

Рустамзаде також зазначив, що Україна створює Росії проблеми з розвідкою своїми дронами-перехоплювачами. До того ж Україна виграє розвідбій, бо має можливість отримувати дані від західних партнерів.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони та безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. Як військовий аналітик та експерт коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Коли закінчиться війна - головні новини

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією і Україною може затягнутися, особливо якщо почнуться переговори. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки в разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.

Майор ЗСУ Олексій Гетьман вказав на важливий нюанс: якщо РФ матиме змогу атакувати Україну ракетами та дронами, то не можна буде вважати, що війна закінчилася. Він переконаний, що Україні повністю потрібно розбити російську армію і зробити так, щоб у РФ зникла можливість діяти агресивно.

Українська "формула миру" / Інфографіка: Главред

Пізніше з'явився несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Він зазначив, що РФ застосовує чисельну перевагу у війні, через що бойові дії можуть тривати цього та наступного року.

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