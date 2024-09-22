Війна не закінчується: як довго РФ зможе йти в наступ

У російських окупантів є великі проблеми з бронетехнікою, великокаліберною артилерією. Однак у РФ є ще великі запаси радянської зброї, яку ворог розконсервує і вводить у бій. Це дає окупантам можливість проводити наступальні дії до кінця 2025 року. Про це під час чату на Главреді заявив азербайджанський військовий аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.
Попри використання невеликої кількості техніки, РФ кидає в штурм величезну кількість окупантів, влаштовуючи "м'ясні штурми".
"У Росії до кінця 2025 року буде можливість проводити наступальні дії живою силою. РФ уже зараз використовує мало техніки і більше живої сили. Це те, що називають російськими "м'ясними штурмами". Це нонсенс, коли проти укріпленої лінії оборони російські солдати наступають на мотоциклах", - каже Рустамзаде.відео дня
Водночас у Росії ще не закінчуються запаси ракет, але у ворога проблема з керованою зброєю, яка б'є на глибину до 100 км.
"Через те, що у росіян таких ракет немає, вони змушені використовувати "Іскандери", яких виробляється мало, або ракети KN-23, наприклад, для того, щоб завдати удару по опорному пункту батальйону, - це абсолютно невиправдано ні з економічного, ні з військового погляду. У росіян була прогалина в керованих ракетах дальністю 50-100 км, ось вони і намагаються цю прогалину заповнити", - додав експерт.
Рустамзаде також зазначив, що Україна створює Росії проблеми з розвідкою своїми дронами-перехоплювачами. До того ж Україна виграє розвідбій, бо має можливість отримувати дані від західних партнерів.
Хто такий Агіль Рустамзаде
Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони та безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.
Як військовий аналітик та експерт коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Коли закінчиться війна - головні новини
Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією і Україною може затягнутися, особливо якщо почнуться переговори. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки в разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.
Майор ЗСУ Олексій Гетьман вказав на важливий нюанс: якщо РФ матиме змогу атакувати Україну ракетами та дронами, то не можна буде вважати, що війна закінчилася. Він переконаний, що Україні повністю потрібно розбити російську армію і зробити так, щоб у РФ зникла можливість діяти агресивно.
Пізніше з'явився несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Він зазначив, що РФ застосовує чисельну перевагу у війні, через що бойові дії можуть тривати цього та наступного року.
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