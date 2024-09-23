РФ просунулася біля семи населених пунктів на Донбасі - DeepState

В окупантів є просування біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки і Торецька.

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Окупанти просунулися на кількох напрямках Донбасу - карти DeepState / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, deepstatemap

Російська окупаційна армія просунулася біля семи населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState у звіті в ніч на 23 вересня.

За їхньою інформацією, ворог веде активний наступ одразу біля кількох населених пунктів в області, а саме - біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара та Пречистівки.

Крім того, росіянам вдалося поліпшити свої позиції в Торецьку.

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"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, противник інтенсивно атакує українських захисників у Покровському напрямку. Протягом дня було здійснено 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки та Новоторецька. Триває бойове зіткнення біля Миролюбівки.

На Курахівському напрямку налічується 11 бойових зіткнень. Війська Росії намагалися просунутися в районах населених пунктів Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбито одну атаку ворожих підрозділів, тривають три бої в районі Вугледара.

Ситуація на фронті - останні новини

20 вересня в DeepState повідомили, що російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області. За словами експертів, росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.

22 вересня аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Вугледар Донецької області. Останніми днями обстановка значно погіршилася. Одна з причин ситуації, що склалася, - відмова від проведення ротації 72-ї ОМБр. Керівництво було змушене ввести допоміжні резерви із сил ТРО, однак ці сили "не змогли впоратися з натиском противника".

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявив, що російські окупанти опинилися в пастці у Вовчанську на Харківщині. Скоро звідти надійдуть хороші новини.

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