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ЗСУ вправно заманили окупантів у засідку на запорізькому напрямку

25 червня 2022, 16:48

Воїни української армії влаштувала засідку в Запорізькому напрямку. Достовірно відомо зараз мінімум про одного пораненого російського окупанта.

ВСУ, засідка
ЗСУ вправно заманили окупантів у засідку на запорізькому напрямку / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Військовослужбовці української армії організували успішну засідку і заманили в пастку групу російських окупантів на запорізькому напрямку. Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі міжнародного розвідувального товариства InformNapalm.

Причому запис бою в засідці на камеру телефону один з окупантів, який був швидко поранений під час перестрілки з українською армією. Агресора намагався відстрілюватися у відповідь, але все одно не уникнув влучної кулі у своє тіло від українських бійців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили велику групу ворожої техніки.

За словами головного сержанта цього військового з'єднання було знищено п'ять танків, а також чотири БМП і БТР.

До того військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влаштували успішну засідку на колону російської техніки.

"Українські воїни з підрозділу К2 54 ОМБр показали ворогу в Донецькій області, що буває, коли російська техніка йде в бій проти наших захисників. Окупанти залишилися горіти на узбіччях. І так буде з кожним, хто вважає, що має право приходити на нашу землю зі зброєю", - розповіли представники Фонду "Повертайся живим", які і опублікували відео інциденту.

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Автор: Єгор Бунін
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