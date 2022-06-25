ЗСУ вправно заманили окупантів у засідку на запорізькому напрямку

Воїни української армії влаштувала засідку в Запорізькому напрямку. Достовірно відомо зараз мінімум про одного пораненого російського окупанта.
Військовослужбовці української армії організували успішну засідку і заманили в пастку групу російських окупантів на запорізькому напрямку. Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі міжнародного розвідувального товариства InformNapalm.
Причому запис бою в засідці на камеру телефону один з окупантів, який був швидко поранений під час перестрілки з українською армією. Агресора намагався відстрілюватися у відповідь, але все одно не уникнув влучної кулі у своє тіло від українських бійців.
читайте такожЗробили в лісі засідку: на Чернігівщині місцеві жителі зупинили бензовоз військ РФ
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили велику групу ворожої техніки.
За словами головного сержанта цього військового з'єднання було знищено п'ять танків, а також чотири БМП і БТР.
До того військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влаштували успішну засідку на колону російської техніки.
"Українські воїни з підрозділу К2 54 ОМБр показали ворогу в Донецькій області, що буває, коли російська техніка йде в бій проти наших захисників. Окупанти залишилися горіти на узбіччях. І так буде з кожним, хто вважає, що має право приходити на нашу землю зі зброєю", - розповіли представники Фонду "Повертайся живим", які і опублікували відео інциденту.
Інші новини:
- ЗСУ "покришили" росіян на півдні: знищено багато техніки і 22 окупанти
- Знищили штаб, склад боєприпасів і техніку: бійці ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Харківщині
- Українські воїни збили з ПЗРК ворожий вертоліт на півдні: всього знищили 62 одиниці техніки