"Окупанти залишилися горіти на узбіччях": ЗСУ влаштували засідку на колону російської бронетехніки

Момент знищення російської техніки потрапив на відео.
Військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влаштували засідку на колону російської техніки.
Відповідне відео, зняте за допомогою дрона, оприлюднив у соцмережах фонд "Повернись живим".
"Українські воїни з підрозділу К2 54 ОМБр показали ворогові в Донецькій області, що буває, коли російська техніка йде в бій проти наших захисників. Окупанти залишилися горіти на узбіччях. І так буде з кожним, хто вважає, що має право приходити на нашу землю зі зброєю", - йдеться в повідомленні до відео.
На опублікованих кадрах видно колону з близько десятка одиниць бронетехніки, яка під час свого просування потрапила під вогонь української артилерії.
Раніше в Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.
Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.
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