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ЗСУ "покришили" росіян на Півдні: знищено багато техніки і 22 окупанти

13 червня 2022, 08:55

Українські воїни влучили у скупчення сил противника і склад боєприпасів.

ЗСУ "покришили" росіян на Півдні – знищено багато техніки і 22 окупанти/ Повітряні сили ЗСУ, УНІАН

Захисники України за добу, 12 червня, завдали три потужних удари з повітря по скупченню російських окупантів на Півдні.

Завдання виконали декілька українських гелікоптерів та штурмовиків й один винищувач. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"З нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: упродовж доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях. Влучено у скупчення противника і склад боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього були знищені:

  • 22 російські окупанти,
  • 3 танки Т-62,
  • 2 бойові машини піхоти (БМП),
  • 3 одиниці автомобільної техніки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Росіяни вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають. При цьому на двох напрямках фронту українські військові успішно відбили штурм російських загарбників.

Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу.

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