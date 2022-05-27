"Полювання" із засідки: десантники ЗСУ спалили десятки танків і БМП окупантів

Боєць ЗСУ з Javelin / УНІАН

Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin знищують ворожу техніку.

Як розповів головний сержант десантно-штурмового батальйону бригади, що хоча його підрозділ не великий, але група "джавелінщиків" успішно знищила п'ять танків і близько десятка броньованих машин, повідомляє командування ДШВ.

Озброївшись протитанковими комплексами, десантники полюють за ворожою бронетехнікою і танками. А успішно виконувати військові завдання їм допомагають не тільки Javelin, а й вміло обладнані засідки і зібрані бригадою розвіддані. Після такого комплексу ворожа техніка перетворюється на металобрухт.

За словами головного сержанта 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, його підрозділом було знищено 5 танків, 4 БМП і БТР. До слова, сержант вже отримав кілька державних нагород за мужність і героїзм.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

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