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"Полювання" із засідки: десантники ЗСУ спалили десятки танків і БМП окупантів

27 травня 2022, 08:57

Озброївшись протитанковими комплексами, десантники полюють за ворожою бронетехнікою.

Javelin
Боєць ЗСУ з Javelin / УНІАН

Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin знищують ворожу техніку.

Як розповів головний сержант десантно-штурмового батальйону бригади, що хоча його підрозділ не великий, але група "джавелінщиків" успішно знищила п'ять танків і близько десятка броньованих машин, повідомляє командування ДШВ.

Озброївшись протитанковими комплексами, десантники полюють за ворожою бронетехнікою і танками. А успішно виконувати військові завдання їм допомагають не тільки Javelin, а й вміло обладнані засідки і зібрані бригадою розвіддані. Після такого комплексу ворожа техніка перетворюється на металобрухт.

За словами головного сержанта 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, його підрозділом було знищено 5 танків, 4 БМП і БТР. До слова, сержант вже отримав кілька державних нагород за мужність і героїзм.

читайте такожЗСУ відбивають атаки окупантів на чотирьох напрямках, РФ намагається створити "котел" під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

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