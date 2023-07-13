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ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям у Токмаку: у окупантів дуже багато 200-х

Аліна Дембіцька
13 липня 2023, 19:36 оновлено 13 липня, 19:36
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Мер тимчасово окупованого Мелітополя підкреслив, що "за прогнозом, спека лише посилюватиметься".
ВСУ
ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям у Токмаку / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Сили оборони України вправно відпрацювали по позиціях російських окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Унаслідок вибухів було ліквідовано близько 200 загарбників і так званого коменданта міста. Про це повідомив законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Як зазначив Федоров, розвідники повідомляють про знищення ковальсько-штампувального заводу у Токмаку. Окрім того, було нейтралізовано близько 200 росіян разом із комендантом міста.

Крім того, за його словами, співробітники Федеральної служби безпеки країни-агресорки Росії в панічних настроях вивозять свої сім’ї.

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Мер Мелітополя підкреслив, що "за прогнозом, спека лише посилюватиметься", і порадив окупантам "мандрувати на свої болота", бо "там безпечніше".

Вибухи на окупованих територіях

Як повідомляв Главред, українські військові у ніч на 8 червня потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. У місті було "гаряче" всю ніч, у загарбників величезні втрати.

Також вранці 18 червня гучні вибухи прогриміли в тимчасово окупованому місті Генічеськ в Херсонській області. За словами очевидців, "бавовна" відвідала склад боєприпасів російських військових у передмісті. Моніторингові Telegam-канали опублікували кадри з місця "бавовни". Від пожежі небо стало помаранчевим.

Окрім того, увечері, 5 липня, у тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна "бавовна" на нафтобазі. Там нібито стався розлив нафтопродуктів. Місцеві жителі скаржилися, що в Макіївці почалася "якась жесть".

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