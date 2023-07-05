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У окупантів трагедія: у Макіївці прилетіла нова "бавовна"

Марія Тупік
5 липня 2023, 23:59 оновлено 5 липня, 23:59
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Місцеві жителі скаржаться, що в Макіївці почалася "якась жесть".
Вибух у Макіївці 5 липня
Вибух в Макіївці 5 липня / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Увечері, 5 липня, у тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Як повідомляють росЗМІ, до цього в місті чули звуки вибухів.

Повідомляється, що потужна пожежа сталася на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито стався розлив нафтопродуктів. Також є інформація про те, що в житловому районі селище Крупської частково відсутнє електропостачання.

відео дня

"На нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися п'ять ємностей з паливом, стався розлив. Вогонь з палаючих ємностей перейшов на дерева, що стоять поблизу", - пишуть Telegram-канали.

Місцеві жителі скаржаться, що в Макіївці почалася "якась жесть".

Дивіться відео вибуху в Макіївці:

Вибухи в Макіївці - що відомо

Нагадаємо, 4 липня, в окупованій Макіївці прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі опублікували наслідки попадання.

Пізніше стало відомо, що Сили оборони вдарили по черговому складу російських окупантів.

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