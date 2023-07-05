У окупантів трагедія: у Макіївці прилетіла нова "бавовна"

Увечері, 5 липня, у тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна пожежа на нафтобазі.
Як повідомляють росЗМІ, до цього в місті чули звуки вибухів.
Повідомляється, що потужна пожежа сталася на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито стався розлив нафтопродуктів. Також є інформація про те, що в житловому районі селище Крупської частково відсутнє електропостачання.
"На нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися п'ять ємностей з паливом, стався розлив. Вогонь з палаючих ємностей перейшов на дерева, що стоять поблизу", - пишуть Telegram-канали.
Місцеві жителі скаржаться, що в Макіївці почалася "якась жесть".
Дивіться відео вибуху в Макіївці:
Вибухи в Макіївці - що відомо
Нагадаємо, 4 липня, в окупованій Макіївці прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі опублікували наслідки попадання.
Пізніше стало відомо, що Сили оборони вдарили по черговому складу російських окупантів.
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