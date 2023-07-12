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Окупанти вдарили авіабомбою по селі в Харківській області

Альона Вороніна
12 липня 2023, 09:55 оновлено 12 липня, 09:59
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Внаслідок атаки один з місцевих жителів отримав поранення, його забрали до лікарні у стані середньої важкості.
Авиабомба, разрушенный дом
Окупанти вдарили авіабомбою по селі в Харківській області/ Фото ілюстративне: "Суспільне", ДСНС України

Російські окупанти скинули авіабомбу на село Кучерівка в Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він розповів, що внаслідок удару загарбників постраждав 74-річний місцевий житель – його госпіталізували у стані середньої важкості.

"Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", – повідомив Синєгубов.

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Також він розповів, що російські окупанти упродовж минулої доби, 11 липня, з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

"У с. Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника. У с. Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу", – зазначив Синєгубов.

Атаки Росії по Україні ракетами і дронами

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

Країна-агресорка Росія вдень 10 липня вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у прифронтовому Оріхові Запорізької області. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих – жінок 43, 45, 47 років і 47-річного чоловіка. Проте потім рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей. Таким чином кількість загиблих зросла до семи.

Російські окупанти у ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Усі ворожі безпілотники вдалося збити. Нагадаємо, у ніч на середу, 12 липня, окупанти знову другу ніч підряд атакували Київ "Шахедами". Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва.

Крім цього, російські окупанти у ніч на 12 липня атакували дронами Черкаську область. Було влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури у Черкаському районі. Постраждали двоє людей, їх з опіками доставили в лікарню.

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