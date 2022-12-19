ЗСУ проводять операції на території Росії: у розвідці розповіли деталі

Такі операції проводяться виключно проти військових цілей.

ЗСУ проводять операції на території Росії/ Фото ілюстративне: ОБрСПН імені Івана Богуна, АрміяInform

Збройні сили України проводять операції на території країни-агресорки Росії. Для цього використовуються різні засоби.

Такі операції складні й потребують ретельної підготовки. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Bild.

При цьому він наголосив, що такі операції проводяться виключно проти військових цілей.

"Це об'єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", – заявив Скібіцький.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошували, що, згідно з міжнародним правом, Україна може завдавати ударів по законних цілях на території Росії.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, рано вранці в понеділок, 19 грудня, в Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід". Був "приліт".

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Експерти ISW наводять низку факторів, які можуть свідчити про плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення в Україну у 2023 році.

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