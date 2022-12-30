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"Ні в кого питати не будемо": Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть на територію РФ

30 грудня 2022, 06:58
Олексій Данілов підкреслив, що Україна буде захищати свої території незважаючи ні на що.
Данилов, ВСУ
Данилов розповідь, коли ЗСУ зайдуть на територію РФ / Колаж УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

У разі необхідності ЗСУ можуть зайти на територію Росії. На такий крок можна буде піти для захисту нашої країни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyiv Post заявив, що при цьому Україна "не буде ні в кого питати" дозволу.

На запитання журналіста, чи може українська армія опинитися на території РФ для захисту України, він відповів: "Так, обов'язково. Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо".

Данілов підкреслив, що Україна буде захищати свої території незважаючи ні на що.

"І всі ці розмови, що не потрібно когось там дратувати, це нісенітниця", – сказав він.

Нагадаємо, що Збройні Сили України проводять операції на території країни-агресора Росії. Для цього використовуються різні засоби.

Такі операції складні і вимагають ретельної підготовки. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Також повідомлялося, що Росія готується до нового наступу на Україну, що може статися в найближчі місяці. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Експерти ISW наводять ряд факторів, які можуть свідчити про плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення в Україну в 2023 році.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ Олексій Данілов
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